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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Нурболот Усенбаев: Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 остается напряженной

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Кыргызстане остается напряженной», — заявил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, циркуляция вируса COVID-19 среди населения продолжается. Это подтверждается и последними лабораторными исследованиями.

«Из 104 новых случаев 64 подтверждены лабораторно (тестом ПЦР. — Прим. 24.kg). Вирус мы находим, поэтому надо быть предельно осторожными. При этом с 21 по 27 сентября 2020 года провели 5 тысяч 387 лабораторных тестов», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

На сегодня 700 больных находятся на стационарном лечении и 1 тысяча 520 — на амбулаторном. В стационарах Бишкека находится 59 человек, Оша — 32, Чуйской области — 42, Ошской — 191, Таласской — 16, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 81, Джалал-Абадской — 125 и Баткенской — 148.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166602/
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