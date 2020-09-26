В Кыргызстане в ходе рейда «Розыск» задержаны 154 человека

С 16 по 17 сентября на территории Кыргызстана была проведена межгосударственная операция «Розыск».

Как сообщает пресс-служба МВД, основными задачами этой операции были розыск и задержание лиц, скрывающихся от следствия и суда, в том числе разыскиваемых по инициативе органов внутренних дел стран — участниц СНГ, а также установление местонахождения пропавших без вести лиц и проведение мероприятий по идентификации неопознанных тел.

В этих мероприятиях было задействовано более 3 тысяч сотрудников органов внутренних дел КР. В итоге за время проведения операции милиционеры задержали 92 разыскиваемых человек, в том числе за такие тяжкие преступления, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, изнасилование и грабеж.

Помимо этого, были задержаны 62 преступника, находящихся в межгосударственном розыске, и установлено местонахождение 40 без вести пропавших лиц, опознаны личности шести тел.

Результатом этой межгосударственной оперативно-профилактической операции также стало раскрытие 189 преступлений, среди которых убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, изнасилование, грабеж и другие правонарушения. Кроме того, было выявлено два факта незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.