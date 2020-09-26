В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 155 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 155 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 38 человек, в Оше — 4, в Чуйской области — 7, в Ошской — 37, в Таласской — 1, в Иссык-Кульской — 21, в Джалал-Абадской — 21, в Баткенской — 21, в Нарынской — 5.

Всего за весь период пандемии в стране выздоровели 42 тысячи 302 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.