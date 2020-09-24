До конца октября в Бишкеке исправят оставшиеся от строительства дорог дефекты

На улицах Бишкека, отремонтированных в рамках реализации первой фазы развития улично-дорожной сети за счет гранта Китайской Народной Республики, проходит работа по исправлению дефектов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, на 24 улицах из 43 коррекция уже завершена. До конца октября работы будут закончены на остальных участках.

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В основном подрядчики меняют дорожные бордюры, ирригационные лотки и тротуарные плиты, устраняют просадку на асфальтобетонном покрытии, заливают трещины, корректируют люки, наносят дорожную разметку. «Вопросов к качеству проезжей части практически не возникает», — отметили в мэрии.

Дефекты выявляет межведомственная комиссия, в составе специалистов городских инженерных и строительных служб, районных акимиатов, МТУ и представителей подрядной организации.

В общей сложности в рамках данного проекта построено и отремонтировано 48 улиц общей протяженностью более 93 километров. На каждую улицу давалась двухгодичная гарантия, срок которой истекает этой осенью. По условиям договора все обнаруженные за это время дефекты подрядчик исправляет за свой счет.