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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Уже 31,7 миллиона человек в мире заразились и 975 тысяч умерли

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 262 тысячи 748. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 31 миллион 779 тысяч 835 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 933 тысячи 548), Индии (5 миллионов 646 тысяч 10), Бразилии (4 миллиона 591 тысяча 364), России (1 миллион 117 тысяч 487), Колумбии (784 тысячи 268), Перу (776 тысяч 546), Мексике (710 тысяч 49), Испании (693 тысячи 556) и Южной Африке (665 тысяч 188).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 21,8 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 266 тысяч 8 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 975 тысяч 104. За последние сутки показатель вырос на 5 тысяч 526 человек. В том числе в США скончались 201 тысяча 884 человека, Бразилии — 138 тысяч 105, Индии — 90 тысяч 20, Мексике — 74 тысячи 949 и Великобритании — 41 тысяча 951.

В Кыргызстане зарегистрировали 45 тысяч 757 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 107 тысяч 529, Узбекистане — 53 тысячи 275, Таджикистане — 9 тысяч 475.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166223/
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