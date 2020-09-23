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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Уже 31,5 миллиона заразились и 969 тысяч умерли

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 271 тысячу 290. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 31 миллион 517 тысяч 87 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 896 тысяч 218), Индии (5 миллионов 562 тысячи 663), Бразилии (4 миллиона 591 тысяча 364), России (1 миллион 111 тысяч 157), Колумбии (777 тысяч 537), Перу (768 тысяч 895), Мексике (705 тысяч 263), Испании (682 тысячи 267) и Южной Африке (663 тысячи 282).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 21,6 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 229 тысяч 841 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 969 тысяч 578. За последние сутки показатель вырос на 5 тысяч 885 человек. В том числе в США скончались 200 тысяч 986 человек, Бразилии — 138 тысяч 105, Индии — 88 тысяч 935, Мексике — 74 тысячи 348 и Великобритании — 41 тысяча 951.

В Кыргызстане зарегистрировали 45 тысяч 630 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 107 тысяч 450, Узбекистане — 52 тысячи 685, Таджикистане — 9 тысяч 432.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166087/
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