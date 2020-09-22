Вымогавшего взятку сотрудника ГКНБ заключили под стражу в СИЗО-1

Бишкекский городской суд изменил меру пресечения сотруднику ГКНБ, вымогавшему взятку. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте по теме Задержанный за вымогательство взятки сотрудник ГКНБ уволен

Уточняется, что ранее первая инстанция отпустила Н. уулу С. под домашний арест.

«Прокуратура обжаловала постановление Первомайского районного суда столицы. Бишкекский горсуд отменил это решение и в отношении Н. уулу С. избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября в СИЗО-1», — отметили в суде.

Напомним, что 4 сентября 2020 года в Бишкеке работники ГСБЭП совместно с ГКНБ в рамках досудебного производства задержали сотрудника Госкомитета нацбезопасности по Октябрьскому району столицы. У него обнаружили $1 тысячу. Всего же он требовал от бизнесмена $3 тысячи. Подозреваемый представлялся работником Финпола.