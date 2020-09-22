Вымогавшего взятку сотрудника ГКНБ заключили под стражу в СИЗО-1

Бишкекский городской суд изменил меру пресечения сотруднику ГКНБ, вымогавшему взятку. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Уточняется, что ранее первая инстанция отпустила Н. уулу С. под домашний арест.
«Прокуратура обжаловала постановление Первомайского районного суда столицы. Бишкекский горсуд отменил это решение и в отношении Н. уулу С. избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября в СИЗО-1», — отметили в суде.
Напомним, что 4 сентября 2020 года в Бишкеке работники ГСБЭП совместно с ГКНБ в рамках досудебного производства задержали сотрудника Госкомитета нацбезопасности по Октябрьскому району столицы. У него обнаружили $1 тысячу. Всего же он требовал от бизнесмена $3 тысячи. Подозреваемый представлялся работником Финпола.