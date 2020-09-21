COVID-19. Уже 30,9 миллиона заразились и 959 тысяч умерли

За последние двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 430 тысяч 847. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 30 миллионов 935 тысяч 11 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 804 тысячи 814), Индии (5 миллионов 400 тысяч 619), Бразилии (4 миллиона 544 тысячи 629), России (1 миллион 98 тысяч 958), Колумбии (765 тысяч 76), Перу (762 тысячи 865), Мексике (697 тысяч 663), Южной Африке (661 тысяча 211) и Испании (640 тысяч 40).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 21,1 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 378 тысяч 193 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 959 тысяч 565. За последние двое суток показатель вырос на 7 тысяч 724 человека. В том числе в США скончались 199 тысяч 509 человек, Бразилии — 136 тысяч 895, Индии — 85 тысяч 752, Мексике — 73 тысячи 493 и Великобритании — 41 тысяча 866.

В Кыргызстане зарегистрировали 45 тысяч 471 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 107 тысяч 307, Узбекистане — 51 тысяча 640, Таджикистане — 9 тысяч 346.