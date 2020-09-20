В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 94 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 15 человек, Оше — 2, Чуйской области — 18, Ошской — 8, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 12, Баткенской — 25, Нарынской — 2.

Всего за весь период пандемии в Кыргызстане выздоровели 41 тысяча 578 человек.