COVID-19. Уже 30,5 миллиона заразились и 951 тысяча умерли

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 433 тысячи 496. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 30 миллионов 504 тысячи 864 человека. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 724 тысячи 667), Индии (5 миллионов 308 тысяч 14), Бразилии (4 миллиона 495 тысяч 183), России (1 миллион 86 тысяч 955), Перу (750 тысяч 98), Колумбии (750 тысяч 471), Мексике (688 тысяч 954), Южной Африке (657 тысяч 627) и Испании (640 тысяч 40).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 20,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 341 тысячу 614 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 951 тысячи 841. За последние сутки показатель вырос на 6 тысяч 954 человека. В том числе в США скончались 198 тысяч 589 человек, Бразилии — 135 тысяч 793, Индии — 85 тысяч 619, Мексике — 72 тысячи 803 и Великобритании — 41 тысяча 821.

В Кыргызстане зарегистрировали 45 тысяч 335 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 107 тысяч 199, Узбекистане — 50 тысяч 253, Таджикистане — 9 тысяч 259.