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Общество

Экспорт мяса и скота. На его запрете настаивают несколько ведомств

Несколько ведомств страны в устном порядке заявляли о необходимости запрета вывоза мяса и скота в соседние страны. Об этом 24.kg сообщила председатель Кыргызской ассоциации экспортеров и импортеров «Кыргызленд» Ленара Ниязбекова.

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По ее словам, главной проблемой экспорта сегодня являются перекупщики и контрабандисты.

«Процесс вывоза МРС и КРС наши экспортеры только начали, пытаются наладить систему, но от некоторых министерств поступают нарекания. Они ссылаются на подорожание мяса и якобы на заявления колбасных производителей. Поскольку мы анализируем ситуацию, выявили и другие причины повышения цен — это однозначно рост доллара. Купля-продажа, особенно недвижимости, происходит в долларах. Это, безусловно, влияет на ценовую политику повседневных товаров. В этом году цены на корм для скота выросли. Один тюк сена стоит 250 сомов, килограмм пшеницы — 18 сомов, а ячмень — 12-13 сомов», — рассказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165634/
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