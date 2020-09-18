09:25
USD 78.96
EUR 93.20
RUB 1.05
Общество

Кыргызстанцы снова ждут вывоза на родину в Соль-Илецке. МИД ведет переговоры

Министерство иностранных дел направило обращение с просьбой предоставить очередной транзитный коридор через территорию Казахстана для организованного проезда на автобусах в Кыргызстан. Об этом сообщили в департаменте информации внешнеполитического ведомства.

По его данным, сейчас в Соль-Илецке Оренбургской области снова собрались кыргызстанцы, которые следуют к российско-казахской государственной границе с намерением вернуться в КР через территорию РК. Ответ казахской стороны по предоставлению транзитного коридора пока не поступил.

«На 16 сентября 2020 года, помимо граждан, находящихся в Соль-Илецке, наблюдается скопление большого числа кыргызстанцев на территории Башкортостана на границе с Оренбургской областью. По требованию властей указанного региона, въезд на их территорию для следования до КПП «Сагарчын» для данных граждан будет открыт после получения подтверждения о согласии казахской стороны на предоставление очередного транзитного коридора», — рассказали в МИД.

С властями республики при содействии Почетного консула Кыргызстана в Уфе, а также активистов кыргызской диаспоры Оренбургской области достигнута договоренность об установлении палаток для временного размещения в них кыргызстанцев. Одновременно посольство КР в РФ проводит работу по составлению поименных списков граждан, требующих транзитного коридора.

«В ближайшее время для оказания консульской помощи нашим соотечественникам и решения организационных и логистических вопросов в Оренбургскую область будет командирован сотрудник диппредставительства. Вместе с тем министерство подчеркивает, что все наши граждане были осведомлены о действующих ограничениях на въезд на территорию Казахстана для иностранцев, в том числе кыргызстанцев, и о том, что пропускной режим российско-казахской государственной границы, установленный в связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции в мире, не менялся. Министерство в очередной раз настоятельно призывает граждан КР, находящихся на территории Российской Федерации, воздержаться от выезда в сторону российско-казахской границы и рекомендует в случае необходимости срочного возвращения на родину воспользоваться воздушными путями сообщения, доступ к которым в настоящее время не ограничен», — заключили в МИД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165557/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы при въезде в Швейцарию могут не проходить 10-дневный карантин
В России вводится новая система идентификации для мигрантов, в том числе из КР
Нам дышать нечем. Кыргызстанцы в Москве просят создать условия для избирателей
Посольство КР в РФ прокомментировало заявление экс-посла Раимкула Аттокурова
Авансовый налог для мигрантов предлагает ввести МВД России
Кыргызская диаспора возмущена заявлением экс-посла о присоединении КР к России
Выборы-2020. Число избирателей за рубежом составляет 20 тысяч человек
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
Кыргызстан просит Китай смягчить нагрузку внешнего долга на бюджет страны
Запрет гражданам Кыргызстана на въезд в Россию может быть снят в ближайшее время
Популярные новости
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в&nbsp;состав России Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о&nbsp;подготовке Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке
В&nbsp;школе в&nbsp;Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса В школе в Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса
Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к&nbsp;росту двойной инфекции. Как уберечься Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к росту двойной инфекции. Как уберечься
Бизнес
Успейте пройти идентификацию кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; до&nbsp;1&nbsp;октября Успейте пройти идентификацию кошелька «О!Деньги» до 1 октября
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; возобновляет начисление пени за&nbsp;несвоевременную оплату «Газпром Кыргызстан» возобновляет начисление пени за несвоевременную оплату
Коплю на&nbsp;квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их&nbsp;от&nbsp;инфляции? Коплю на квартиру. Куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции?
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
18 сентября, пятница
09:08
Кыргызстанцы снова ждут вывоза на родину в Соль-Илецке. МИД ведет переговоры Кыргызстанцы снова ждут вывоза на родину в Соль-Илецке....
08:56
Продажа детей в Бишкеке. Только одну обвиняемую лишили свободы
08:48
Более 30 миллионов человек в мире заразились коронавирусом
08:47
Образовательные курсы сайта Khan Academy теперь доступны на кыргызском языке
08:31
День пожилых людей. Активисты объявили сбор средств на подарки ветеранам
17 сентября, четверг
23:49
Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
23:05
Ученые намерены создать обитаемую базу на спутнике Юпитера Каллисто