Кыргызстанцы снова ждут вывоза на родину в Соль-Илецке. МИД ведет переговоры

Министерство иностранных дел направило обращение с просьбой предоставить очередной транзитный коридор через территорию Казахстана для организованного проезда на автобусах в Кыргызстан. Об этом сообщили в департаменте информации внешнеполитического ведомства.

По его данным, сейчас в Соль-Илецке Оренбургской области снова собрались кыргызстанцы, которые следуют к российско-казахской государственной границе с намерением вернуться в КР через территорию РК. Ответ казахской стороны по предоставлению транзитного коридора пока не поступил.

«На 16 сентября 2020 года, помимо граждан, находящихся в Соль-Илецке, наблюдается скопление большого числа кыргызстанцев на территории Башкортостана на границе с Оренбургской областью. По требованию властей указанного региона, въезд на их территорию для следования до КПП «Сагарчын» для данных граждан будет открыт после получения подтверждения о согласии казахской стороны на предоставление очередного транзитного коридора», — рассказали в МИД.

С властями республики при содействии Почетного консула Кыргызстана в Уфе, а также активистов кыргызской диаспоры Оренбургской области достигнута договоренность об установлении палаток для временного размещения в них кыргызстанцев. Одновременно посольство КР в РФ проводит работу по составлению поименных списков граждан, требующих транзитного коридора.

«В ближайшее время для оказания консульской помощи нашим соотечественникам и решения организационных и логистических вопросов в Оренбургскую область будет командирован сотрудник диппредставительства. Вместе с тем министерство подчеркивает, что все наши граждане были осведомлены о действующих ограничениях на въезд на территорию Казахстана для иностранцев, в том числе кыргызстанцев, и о том, что пропускной режим российско-казахской государственной границы, установленный в связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции в мире, не менялся. Министерство в очередной раз настоятельно призывает граждан КР, находящихся на территории Российской Федерации, воздержаться от выезда в сторону российско-казахской границы и рекомендует в случае необходимости срочного возвращения на родину воспользоваться воздушными путями сообщения, доступ к которым в настоящее время не ограничен», — заключили в МИД.