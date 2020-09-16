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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Юрист требует привлечь к ответственности судью Марата Сыдыкова

Адвокат обвиняемого по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года Фархата Баабиева Бакытбек Шамбетов пожаловался в Совет судей на судью Первомайского районного суда Бишкека Марата Сыдыкова, который председательствует на процессе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила еще одна обвиняемая по делу Кундуз Жолдубаева.

из Facebook
Фото из Facebook. Жалоба адвоката

Юрист считает, что Марат Сыдыков нарушил УПК, лишив подзащитного возможности задать вопросы свидетелю — сотруднику спецподразделения «Альфа» ГКНБ. Сегодня судья, напомним, всех подсудимых удалил из зала.

Бакытбек Шамбетов отмечает, что судья принял необоснованное и предвзятое решение. Он просит дисциплинарную комиссию Совета судей привлечь Марата Сыдыкова к ответственности и отстранить от разбирательства. 

Напомним, по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165400/
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