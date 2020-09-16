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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 107 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 107 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке выздоровели 47 человек, в Оше — 1, в Чуйской области — 4, Ошской — 4, Таласской — 6, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 14, Баткенской — 26.

Всего за весь период зарегистрировали 41 тысячу 210 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165300/
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