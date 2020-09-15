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Общество

Портрет Нельсона Манделы появился на стене в Бишкеке

Портрет Нельсона Манделы появился в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, стрит-арт появился в микрорайоне № 10 на пересечении улиц Малдыбаева и Токомбаева в честь Международного дня ООН в поддержку жертв пыток и Международного дня Нельсона Манделы. Инициатором создания выступил общественный фонд «Голос свободы» при поддержке департамента экономики и инвестиций столичной мэрии и МП «Бишкекглавархитектура».

Граффити принадлежит художнику Евгению Макшакову, который нарисовал композицию баллончиками буквально за два дня.

Нельсон Мандела посвятил свою жизнь делу мира и гуманизма как защитник прав человека, миротворец международного масштаба и первый президент свободной Южной Африки, избранный демократическим путем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165211/
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