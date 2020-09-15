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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 71 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 44 999

В Кыргызстане выявили еще 71 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, в Бишкеке заболели 13 человек, в Оше — 3, в Чуйской области — 4, в Ошской — 9, в Таласской — 1, в Нарынской — 2, в Иссык-Кульской — 6, в Джалал-Абадской — 10, в Баткенской — 23.

Всего в стране зарегистрировали 44 тысячи 999 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165141/
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