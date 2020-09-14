Мэрия сдала через электронный аукцион 14 помещений

Управление муниципального имущества мэрии Бишкека впервые через электронный аукцион сдало в аренду 14 помещений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, всего на сайте https://etp.okmot.kg/ УМИ выставило 38 объектов, среди которых помещения под пункты приема платежей, платежные терминалы, мини-футбольные поля и другие.

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«Через онлайн-торги горожанам предоставлено 14 объектов за 150 тысяч 550 сомов. При этом стартовая сумма была 100 тысяч 125 сомов. Остальные 24 объекта будут выставлены на повторный аукцион», — отметили в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что в рамках реформы четко регламентировали порядок передачи земли, муниципальных помещений в арендное пользование через электронные торги, что позволит сделать всю процедуру прозрачной и справедливой, а также увеличит доходную часть города.

Дополнительная информация и консультации по телефонам: 0312614959, 0312614079. С Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества в электронном формате можно ознакомиться на сайте Минюста.