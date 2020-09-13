В КР от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 143 человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 59 человек, в Оше — 1, Чуйской области — 6, Ошской — 10, Иссык-Кульской —17, Джалал-Абадской — 28, Баткенской — 19, Таласской — 1, Нарынской — 2.

Всего за весь период зарегистрировали 40 тысяч 922 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.