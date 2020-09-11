В мэрии начался первый онлайн-аукцион по сдаче в аренду помещений

В мэрии Бишкека начался электронный аукцион на предоставление в аренду торговых площадок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, его проводит управление муниципального имущества (УМИ) мэрии.

«Первые 38 объектов уже размещены на электронной торговой площадке https://etp.okmot.kg/. Это небольшие пространства для установки пунктов приема платежей, платежных терминалов, мини-футбольные поля и другое», — отметили в мэрии.

В мэрии добавили, что в рамках земельной реформы был четко регламентирован порядок передачи земли, муниципальных помещений в арендное пользование через электронный аукцион. Это позволит сделать всю процедуру прозрачной и справедливой, а также увеличит доходную часть города.

Аукцион проходит в онлайн-режиме. Трансляция проводится на странице УМИ в Facebook www.facebook.com/umibishkek/. Дополнительная информация и консультации по телефонам: 0312614959, 614079, WhatsApp: 0772665787.