В Узгене построят детский сад на 75 мест

В Узгене построят новый детский сад на 75 мест. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

По его данным, тендер на строительство объявил департамент по управлению муниципальной собственностью при мэрии Узгена. На эти цели планируют потратить 21 миллион сомов.

Детский сад хотят построить в квартале «Мажурум тал» на территории школы имени Амира Темура.

Отмечается, что подрядчик должен начать или продолжить работы за счет собственных средств в случае отсутствия или задержки финансирования (предоставить гарантийное письмо на фирменном бланке).