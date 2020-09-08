Патрульной милиции Бишкека передали проектор для обучения личного состава

Управлению Патрульной службы милиции в Бишкеке передали проектор и проекционный экран. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

Уточняется, что аппаратура предназначена для обучения и повышения квалификации личного состава. Оборудование УПСМ передали сопредседатели гражданского союза «За реформы и результат».

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«Мы оказывали помощь в создании патрульной милиции. Теперь для нас важно, чтобы новая служба была максимально эффективной, соответствовала ожиданиям граждан, соблюдала права человека и постоянно совершенствовалась. Постоянное обучение сотрудников будет способствовать росту профессионализма. Мы надеемся, что переданный нами проектор и проекционный экран будут полезны в организации обучения и повышении квалификации личного состава. Мы также готовы оказывать помощь в проведении обучения по разным направлениям, в том числе по работе с населением, основам психологии и обеспечению открытости», — отметил Тимур Шайхутдинов.

От имени личного состава начальник УПСМ по ГУВД Бишкека Алмазбек Искаков поблагодарил сопредседателей гражданского союза и сказал, что оборудование будет способствовать росту профессионализма сотрудников патрульной милиции.