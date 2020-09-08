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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Партии «Актив» суд отказал в участии в гонке

Административный суд Бишкека отказал в удовлетворении заявления политической партии «Актив». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Политорганизация просила суд признать незаконным решение ЦИК об отстранении от предвыборной гонки. Напомним, что партия не внесла избирательный залог в размере 5 миллионов сомов. 

3 сентября Центризбирком отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша партиям «Актив» и «Бутун Кыргызстан». По данным избирательной комиссии, в ходе проверки документов «Актива» был выявлен ряд нарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164460/
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