Выборы-2020. Партии «Актив» суд отказал в участии в гонке

Административный суд Бишкека отказал в удовлетворении заявления политической партии «Актив». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Политорганизация просила суд признать незаконным решение ЦИК об отстранении от предвыборной гонки. Напомним, что партия не внесла избирательный залог в размере 5 миллионов сомов.

3 сентября Центризбирком отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша партиям «Актив» и «Бутун Кыргызстан». По данным избирательной комиссии, в ходе проверки документов «Актива» был выявлен ряд нарушений.