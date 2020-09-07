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Общество

В Бишкеке прошла акция к Международному дню чистого воздуха

В Бишкеке ОО «МувГрин» совместно с ПРООН в Кыргызстане провели акцию, приуроченную к Международному дню чистого воздуха и голубого неба.

«ООН в этом году объявила 7 сентября Международным днем чистого воздуха и голубого неба. Загрязнение воздуха — проблема многих стран и городов. В этом году оно имеет особую актуальность, потому что через загрязненный воздух больше распространяется болезней», — говорит эколог Бактыгуль Стакеева.

Целью акции, как отметила активист, является уменьшение влияния загрязненного воздуха на здоровье людей через информирование общества об этой проблеме.

«В рамках акции мы просим горожан дать обещание внести вклад в очистку воздуха. Для этого человек должен сам подумать и написать, что бы он мог сделать для улучшения качества воздуха: посадить дерево, не бросать мусор и прочее. Таким образом мы призываем не только правительство, но и обычных горожан активно участвовать в сохранении окружающей среды», — рассказала Бактыгуль Стакеева.

Волонтеры рассказали горожанам, что очистить воздух можно, утеплив дом и переведя его на газовое отопление, тем самым уменьшив потребление угля. «Также важно как можно меньше использовать авто, заменяя их альтернативными экологичными видами транспорта, если вам недалеко ехать, и сортировать мусор», — резюмировали активисты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164340/
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