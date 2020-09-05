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Общество
Сюжет: ЧП в армии

В Оше сбежавший из части солдат Сухопутных войск сам вернулся

В Оше солдат, сбежавший из войсковой части Сухопутных войск Генерального штаба, сам вернулся. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что военнослужащий вернулся сегодня. Военная прокуратура Ошского гарнизона назначила судебно-медицинскую экспертизу по заявленному факту избиения.

«Заявленный факт неуставных взаимоотношений зарегистрирован в ЕРПП по статье «Превышение власти». Избивший солдата офицер ранее привлекался к уголовной ответственности. Его должны были уволить после вступления приговора в силу. В прошлом году капитан незаконно привлекал солдат к работе», — сказали редакции.

В Генштабе подтвердили информацию о возвращении военнослужащего в расположение части.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164230/
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