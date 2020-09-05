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Общество

Дорога Балыкчи — Корумду. ВИК нет, строительства дороги — тоже

Строительство дороги Балыкчи — Чолпон-Ата — Корумду должны были завершить еще в 2017-м. Но и спустя три года ремонту конца и края нет. А с учетом того, что Кыргызстан отказался от проведения Всемирных игр кочевников, ждать завершения проекта в ближайшее время тоже не приходится.

Ни денег, ни работ

Проблемы с дорогой начались почти сразу. Соглашение с подрядчиком заключили в октябре 2015 года. В 2016 году грянул скандал, из-за которого в отставку ушел премьер-министр Темир Сариев. А к августу выяснилось, что у страны просто нет денег для финансирования проекта.

С тех пор стройка постоянно останавливалась, рабочие устраивали забастовки из-за невыплаты зарплат.

Но реконструкция дороги все-таки велась. Самыми ударными темпами стройка шла в 2016 и 2018 годах. Ведь именно в эти годы Кыргызстан проводил первые и вторые Всемирные игры кочевников. Но в прошлом году проведение игр передали Турции. И про дорогу забыли.

Если в прошлом году на дороге вели хоть какие-то работы, то в этом — все тихо.

Ни на одном участке трассы нет и намека на дорожные работы. Только одиноко стоят желтые щиты — немые свидетели того, что на этом месте когда-то собирались снимать асфальт. И со временем контраст между отремонтированными и старыми участками дороги становится все более явным.

В прошлом году работы велись в районе села Тору-Айгыр. А вот дорога от Балыкчи до ближайшего села, трасса в Чолпон-Ате остаются неотремонтированными. Остались без изменений и обочины вдоль дороги. В итоге при необходимости не получится даже съехать с трассы. Автомобили так и стоят прямо на дороге, создавая аварийную ситуацию.

А дорога уже разрушается

Дорогу еще не достроили, а она уже разрушается. Практически по всей протяженности трассы появились первые трещины. И они уже залиты смолой. 

Кроме того, проезд на участках, где когда-то делали отводные каналы и мосты, тоже становится испытанием для ходовки и внимательности водителей. Перепады на дорогах такие, что, зазевавшись и не рассчитав скорость, вполне можно почувствовать себя каскадером.  

Водители горько шутят, что полностью отремонтированную дорогу они вряд ли когда-либо увидят. Ведь она разрушится раньше, чем государство достроит оставшиеся 23 километра.

Вся надежда на доноров

Изначально планировалось, что реконструкция дороги Балыкчи — Чолпон-Ата — Корумду станет первым этапом строительства новой дороги вокруг озера, так называемого Иссык-Кульского кольца.

Обжегшись с первым участком, власти страны отказались от идеи реализовать проект только своими силами.

Поэтому теперь они ищут доноров для строительства трассы. И первые результаты уже есть. По проекту реконструкции автодороги Балыкчи — Каракол — Балыкчи получено одобрение почти всех доноров. Общая стоимость восстановления трассы вокруг Иссык-Куля составляет $128 миллионов.

Получено одобрение о финансировании проекта со стороны ОПЕК, Саудовского фонда развития, Кувейтского фонда арабского экономического развития. Ожидается подтверждение о финансировании со стороны Фонда развития Абу-Даби.

Если все сложится удачно и деньги действительно выделят, это станет единственным шансом завершить  многострадальную стройку. В противном случае реконструкция трассы может растянуться на десятилетия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163948/
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