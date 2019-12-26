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Экономика

Компания «Лонг-Хай» задолжала налоговикам 227 миллионов сомов

Представительство китайской компании «Лонг-Хай» в Кыргызстане имеет задолженность по налогам на 227 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, на 1 декабря 2019 года сумма задолженности крупных недоимщиков составила 559 миллионов 302,7 тысячи сомов. Почти половину из них задолжала компания, которая строит дорогу Балыкчи — Корумду.

В пресс-службе ГНС 24.kg сообщили, что «Лонг-Хай» не платит налоги с 2016 года. Сейчас по этому вопросу идет судебное разбирательство.

В должниках числится и ОсОО «Иска Строй» Нарынбека Сариева. Компания задолжала государству 1,5 миллиона сомов. Самого главу ОсОО, напомним, приговорили к семи годам колонии за мошенничество. Более 3 миллионов сомов налоговой задолженности числится за пансионатом «Золотые пески» и 3,1 миллиона сомов — за домом отдыха «Чолпон-Ата».
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