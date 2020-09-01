Выборы-2020. Активист вновь требует отставки главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой

В Бишкеке активист Ондуруш Токтонасыров вышел поддержать участников митинга около здания Верховного суда.

Напомним, коллегия ВС КР рассматривает жалобу ЦИК на решение первой инстанции в пользу партии «Кыргызстан».

По словам Ондуруша Токтонасырова, Верховный суд должен принять справедливое решение и не допускать партию «Кыргызстан» к выборам. Кроме того, он заявил, что глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова должна уйти в отставку.

«Сегодня Верховный суд рассмотрит жалобу ЦИК на решение административного суда. Ворон ворону глаз не выклюет, судебная коллегия оставит решение в силе, а мы так и останемся митинговать. Мое требование, чтобы Нуржан Шайлдабекова вместе со своей командой ушли в отставку. Справедливость восторжествует тогда, когда партию «Кыргызстан» отстранят от выборов», — сказал Ондуруш Токтонасыров.

Ранее Ондуруш Токтонасыров уже выходил на одиночный пикет к зданию ЦИК с тем же требованием.