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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Активист вновь требует отставки главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой

Фото 24.kg. Ондуруш Токтонасыров

В Бишкеке активист Ондуруш Токтонасыров вышел поддержать участников митинга около здания Верховного суда.

Напомним, коллегия ВС КР рассматривает жалобу ЦИК на решение первой инстанции в пользу партии «Кыргызстан».

По словам Ондуруша Токтонасырова, Верховный суд должен принять справедливое решение и не допускать партию «Кыргызстан» к выборам. Кроме того, он заявил, что глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова должна уйти в отставку.

«Сегодня Верховный суд рассмотрит жалобу ЦИК на решение административного суда. Ворон ворону глаз не выклюет, судебная коллегия оставит решение в силе, а мы так и останемся митинговать. Мое требование, чтобы Нуржан Шайлдабекова вместе со своей командой ушли в отставку. Справедливость восторжествует тогда, когда партию «Кыргызстан» отстранят от выборов», — сказал Ондуруш Токтонасыров.

Ранее Ондуруш Токтонасыров уже выходил на одиночный пикет к зданию ЦИК с тем же требованием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163729/
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