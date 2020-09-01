Умер глава Центра общественных технологий Ахмат Мадеюев

Скончался председатель правления Центра общественных технологий, член экспертного совета Союза МСУ КР Ахмат Мадеюев. Об этом сообщили в союзе.

Фото Союза МСУ КР. Ахмат Мадеюев

«Высочайший профессионализм, душевная щедрость и интеллигентность снискали Ахмату Низамовичу глубокое уважение и авторитет в экспертном сообществе. Это невосполнимая утрата для нас, выражаем слова соболезнования и поддержки родным и близким», — отметили в организации.

Уточняется, что с 1996 по 2000 год Ахмат Мадеюев был директором Фонда «Сорос — Кыргызстан».

24.kg выражает соболезнования родным и близким Ахмата Мадеюева.