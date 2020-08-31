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Общество

С гордостью выступаю под кыргызским флагом. Поздравление Айсулуу Тыныбековой

Чемпионка мира и трехкратная чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова поздравила кыргызстанцев с Днем независимости. Видео она опубликовала на своей странице в соцсетях.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем независимости Кыргызской Республики — большим праздником и символом национального единения! Я с гордостью выступаю под кыргызским флагом, представляю Кыргызстан на мировой спортивной арене. Пусть этот праздник придает нам сил и уверенности в завтрашнем дне, вдохновляет на новые победы и свершения! Кыргызстану хочется пожелать процветания, а всем нам, его гражданам, — мира, счастья, благополучия и стойкости», — написала спортсменка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163618/
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