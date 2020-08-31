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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Ночные клубы в Бишкеке работают, несмотря на запрет властей

В Бишкеке, несмотря на запрет властей, работают ночные клубы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, официального разрешения на их работу никто не давал, но внутри ночных клубов собираются толпы людей, дистанцию никто не соблюдает.

«Почему у нас двойные стандарты? Клубы спокойно работают до утра, там очень много людей внутри, а некоторым субъектам предпринимательства до сих пор не разрешают работать и штрафуют чуть ли не каждый день. Смысла в этом нет никакого», — пишет читатель.

Ранее в ночном клубе «Носорог» произошла стрельба.

Отметим, что в Кыргызстане деятельность тойкана и увеселительных заведений (ночные клубы, бары, караоке-клубы, кальянные, кинотеатры, интернет-клубы, компьютерные заведения и другие), детских игровых площадок и развлекательных центров все еще под запретом.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163603/
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