В мечетях Чуйской области на жума намазах дежурят волонтеры-контролеры

В мечетях Чуйской области на жума намазах дежурят волонтеры, которые контролируют соблюдение санитарных правил посетителями. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

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Отметим, что с сегодняшнего дня после продолжительного перерыва в мечетях страны разрешили проводить пятничные молитвы со строгим соблюдением санитарных норм.

«Серьезных нарушений в мечетях Чуйской области не зафиксировали, потому что для контроля соблюдения всех правил привлекли специальных волонтеров. Но в некоторых мечетях мало мест, не все соблюдают дистанцию и надевают маски. Граждан предупредили, что они должны строго следовать установленным правилам», — проинформировали в ДУМК.

Напомним, что Духовное управление мусульман КР разрешило проводить пятничные молитвы в мечетях.