18:56
USD 78.44
EUR 92.82
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В мечетях Чуйской области на жума намазах дежурят волонтеры-контролеры

В мечетях Чуйской области на жума намазах дежурят волонтеры, которые контролируют соблюдение санитарных правил посетителями. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Читайте по теме
Духовное управление мусульман возобновляет жума намаз (правила посещения)

Отметим, что с сегодняшнего дня после продолжительного перерыва в мечетях страны разрешили проводить пятничные молитвы со строгим соблюдением санитарных норм.

«Серьезных нарушений в мечетях Чуйской области не зафиксировали, потому что для контроля соблюдения всех правил привлекли специальных волонтеров. Но в некоторых мечетях мало мест, не все соблюдают дистанцию и надевают маски. Граждан предупредили, что они должны строго следовать установленным правилам», — проинформировали в ДУМК.

Напомним, что Духовное управление мусульман КР разрешило проводить пятничные молитвы в мечетях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163547/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Духовное управление мусульман возобновляет жума намаз (правила посещения)
В Кыргызстане в ближайшее время заработают мечети
Когда волонтер становится родственником. О нелегких буднях добровольцев
Позитивный материал. Медикам города Ош передали полтонны малинового варенья
Волонтер Аббас Али Шах решил уехать: стало страшно жить в Кыргызстане
В ГСБЭП дали пояснение по поводу давления на волонтеров
Выборы-2020. Если волонтеры хотят в политику, они должны играть по ее правилам
Государство начало работать. Волонтеры о первых итогах встречи с президентом
Кыргызстанцы в Европе собирают деньги для больниц республики
Торага Жогорку Кенеша вручил волонтерам путевки на Иссык-Куль
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;Бишкеке ситуация остается напряженной Коронавирус в Кыргызстане. В Бишкеке ситуация остается напряженной
Трехлетний Бекжан Байышов, которому собирали деньги на&nbsp;операцию, скончался Трехлетний Бекжан Байышов, которому собирали деньги на операцию, скончался
Выборы-2020. Партия &laquo;Кыргызстан&raquo; снята с&nbsp;гонки Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» снята с гонки
Кыргызстанцы, находящиеся в&nbsp;РФ, теперь могут улететь домой в&nbsp;свободном графике Кыргызстанцы, находящиеся в РФ, теперь могут улететь домой в свободном графике
Бизнес
Успейте оплатить налоги на&nbsp;землю, жилье и&nbsp;транспорт вместе с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Успейте оплатить налоги на землю, жилье и транспорт вместе с «Керемет Банком»
&laquo;Керемет Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов&nbsp;КР «Керемет Банк» и Гарантийный фонд открывают новые возможности для бизнесменов КР
Новые льготные тарифы к&nbsp;учебному году от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Новые льготные тарифы к учебному году от Мобильного оператора О!
Успешная интеграция UnionPay International и&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Успешная интеграция UnionPay International и «Халык Банк Кыргызстан»
28 августа, пятница
18:38
Чемпионка, Тоша, телефонный террорист. Кто еще в списке «Мекеним Кыргызстана» Чемпионка, Тоша, телефонный террорист. Кто еще в списке...
18:30
29 августа: где в регионах отключат свет
18:27
Сеть кинотеатров просит премьер-министра разрешить работать
18:15
Кыргызстан и Узбекистан утвердили проект линии госграницы в 94,5 километра
18:11
В свет вышла книга для детей о футболе журналиста 24.kg Ивана Марченко