Девочки из Кыргызской федерации незрячих приготовили обед для медиков. Видео в своем микроблоге Twitter опубликовала супруга посла Великобритании Чарльза Гаррета Вероник Гаррет.

«Самостоятельная жизнь, вклад в общество, доступ к сообществу — это то, чего хотят большинство людей с ограниченными возможностями. Готовим для медицинских работников Кыргызстана. Студенты из Кыргызской федерации незрячих показывают, что это возможно», — написала Вероник Гаррет.

Living independently, contributing to society, accessing the community is what most #disabled people want. Cooking for #MedicalWorkers in #Kyrgyzstan students from the #Kyrgyz Federation of the Blind show us what is possible. #BanishMisconceptions #inclusion @SorosKyrgyzstan pic.twitter.com/Y3nBqCzuIo — Veronique Garrett (@Veronique8802) August 20, 2020

Как сообщиласупруга дипломатаона на протяжении шести месяцев на волонтерской основе преподает английский язык для членов федерации. «Также в последний месяц я готовлю обеды для медиков, и мои ученики предложили мне свою помощь в приготовлении. Я приняла с удовольствием. Так мы приготовили обед, параллельно изучая иностранный язык», — рассказала Вероник Гаррет.