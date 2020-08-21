Девочки из Кыргызской федерации незрячих приготовили обед для медиков. Видео в своем микроблоге Twitter опубликовала супруга посла Великобритании Чарльза Гаррета Вероник Гаррет.
«Самостоятельная жизнь, вклад в общество, доступ к сообществу — это то, чего хотят большинство людей с ограниченными возможностями. Готовим для медицинских работников Кыргызстана. Студенты из Кыргызской федерации незрячих показывают, что это возможно», — написала Вероник Гаррет.Как сообщила 24.kg супруга дипломата, она на протяжении шести месяцев на волонтерской основе преподает английский язык для членов федерации. «Также в последний месяц я готовлю обеды для медиков, и мои ученики предложили мне свою помощь в приготовлении. Я приняла с удовольствием. Так мы приготовили обед, параллельно изучая иностранный язык», — рассказала Вероник Гаррет.