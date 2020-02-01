10 ответов о выходе Великобритании из Евросоюза

Сегодня Великобритания покинула Европейский союз и отправилась в свободное плавание.

Посол королевства в Кыргызстане Чарльз Гарретт подробно ответил 24.kg, что такое брексит и почему он приключился.

1 Что такое брексит и почему он случился? Что такое брексит и почему он случился?

Слово «брексит» получилось из двух слов (Britain + Exit), которые означают выход Великобритании из государств Евросоюза. Выход из ЕС — решение населения. В 2016-м прошел референдум, на котором 52 процента британских избирателей проголосовали за выход из союза.

C политической точки зрения это дает нам больше автономии в принятии решений по нашей экономике, налогам, окружающей среде и другим вопросам. Чарльз Гарретт

2 Что значит выход Великобритании из состава Европейского союза? Что значит выход Великобритании из состава Европейского союза?

Мы не перестанем сотрудничать с ЕС. У нас схожие цели и ценности, такие как демократия, верховенство права и безопасность. Но выход позволит нам заключать новые соглашения и работать со всеми странами индивидуально. Это должно послужить развитию более тесных стратегических двусторонних отношений.

3 Как будет происходить процесс? Сколько времени это займет? Как будет происходить процесс? Сколько времени это займет?

С 1 февраля Великобритания больше не является страной Евросоюза. Однако сам процесс по согласованию определенных условий займет немало времени. За годы союза появилось много документов и соглашений, которые теперь надо пересмотреть. Но правительство нацелено закончить переходный период к 31 декабря 2020-го.

4 Как изменятся отношения Великобритании и Европейского союза после брексита? Как изменятся отношения Великобритании и Европейского союза после брексита?

Будущие отношения между Великобританией и Евросоюзом пересмотрят в течение года. У Великобритании и ЕС есть перечень общих интересов во многих сферах, среди которых экономика, торговля, безопасность, защита окружающей среды, образование и прочее.

Мы уверены, что обе стороны останутся союзниками, друзьями и партнерами. Чарльз Гарретт

Мы договоримся, что наши отношения во всех сферах смогут защищать и продвигать общие интересы жителей Великобритании и государств Европейского союза.

5 Какие вопросы будут решать в переходный период?

Правительство Великобритании будет вести переговоры по различным соглашениям.

6 Почему нужно было согласие королевы на брексит?

По Конституции Великобритании все законопроекты, одобренные обеими палатами парламента, вступают в силу только после подписания монархом. Это формальная процедура.

7 Можно ли после него по шенгенской визе посетить Великобританию или нужна британская виза?

Для въезда в Великобританию всегда была необходима британская виза. Соответственно, ситуация с визами не изменится.

8 Были сообщения, что после брексита Великобритания будет давать неограниченные визы ученым, смягчит иммиграционную политику... Это правда?

С лета 2021 года все зарубежные студенты, закончившие обучение в любом британском университете, смогут подавать заявление на визу, которая позволит работать на протяжении двух лет в стране. Больше информации доступно на сайте gov.uk.

9 Что изменится во внешней политике после 31 января? Какие приоритеты Великобритания ставит перед собой?

Во внешней политике практически ничего не изменится. Великобритания продолжит играть активную роль на международной сцене, чтобы укреплять безопасность и сотрудничество, и создавать условия не только для собственного экономического развития, но и для всех партнеров, включая Кыргызстан.

Великобритания является постоянным членом Совбеза ООН, постоянным ведущим членом Содружества наций, ведущим членом НАТО в Европе. Более того, она играет большую роль во многих международных организациях и является одной из стран, тратящих больше 0,7 процента ВВП на международное развитие и сотрудничество. Это являлось основой нашей внешней политики в то время, когда мы состояли в ЕС, и это не изменится после выхода из него.

10 Как брексит повлияет на миграционную политику Великобритании?

Выход из Евросоюза позволит вносить изменения в миграционную политику. Это будет способствовать созданию экономических и социальных условий привлечения специалистов со всего мира. Все соответствующие поправки внесут в закон о миграции.