10 ответов о выходе Великобритании из Евросоюза

Сегодня Великобритания покинула Европейский союз и отправилась в свободное плавание.
Посол королевства в Кыргызстане Чарльз Гарретт подробно ответил 24.kg, что такое брексит и почему он приключился.
Слово «брексит» получилось из двух слов (Britain + Exit), которые означают выход Великобритании из государств Евросоюза. Выход из ЕС — решение населения. В 2016-м прошел референдум, на котором 52 процента британских избирателей проголосовали за выход из союза.
C политической точки зрения это дает нам больше автономии в принятии решений по нашей экономике, налогам, окружающей среде и другим вопросам.Чарльз Гарретт
Мы не перестанем сотрудничать с ЕС. У нас схожие цели и ценности, такие как демократия, верховенство права и безопасность. Но выход позволит нам заключать новые соглашения и работать со всеми странами индивидуально. Это должно послужить развитию более тесных стратегических двусторонних отношений.
С 1 февраля Великобритания больше не является страной Евросоюза. Однако сам процесс по согласованию определенных условий займет немало времени. За годы союза появилось много документов и соглашений, которые теперь надо пересмотреть. Но правительство нацелено закончить переходный период к 31 декабря 2020-го.
Будущие отношения между Великобританией и Евросоюзом пересмотрят в течение года. У Великобритании и ЕС есть перечень общих интересов во многих сферах, среди которых экономика, торговля, безопасность, защита окружающей среды, образование и прочее.
Мы уверены, что обе стороны останутся союзниками, друзьями и партнерами.Чарльз Гарретт
Мы договоримся, что наши отношения во всех сферах смогут защищать и продвигать общие интересы жителей Великобритании и государств Европейского союза.
Правительство Великобритании будет вести переговоры по различным соглашениям.
По Конституции Великобритании все законопроекты, одобренные обеими палатами парламента, вступают в силу только после подписания монархом. Это формальная процедура.
Для въезда в Великобританию всегда была необходима британская виза. Соответственно, ситуация с визами не изменится.
С лета 2021 года все зарубежные студенты, закончившие обучение в любом британском университете, смогут подавать заявление на визу, которая позволит работать на протяжении двух лет в стране. Больше информации доступно на сайте gov.uk.
Во внешней политике практически ничего не изменится. Великобритания продолжит играть активную роль на международной сцене, чтобы укреплять безопасность и сотрудничество, и создавать условия не только для собственного экономического развития, но и для всех партнеров, включая Кыргызстан.
Великобритания является постоянным членом Совбеза ООН, постоянным ведущим членом Содружества наций, ведущим членом НАТО в Европе. Более того, она играет большую роль во многих международных организациях и является одной из стран, тратящих больше 0,7 процента ВВП на международное развитие и сотрудничество. Это являлось основой нашей внешней политики в то время, когда мы состояли в ЕС, и это не изменится после выхода из него.
Выход из Евросоюза позволит вносить изменения в миграционную политику. Это будет способствовать созданию экономических и социальных условий привлечения специалистов со всего мира. Все соответствующие поправки внесут в закон о миграции.