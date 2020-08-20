Минздрав сообщил об одном скончавшемся от внебольничной пневмонии. Штаб отрицает

В Кыргызстане за последние сутки не зафиксировано смертельных случаев от COVID-19. Об этом сообщил республиканский штаб.

Отметим, что ранее на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев озвучил об одном летальном исходе от внебольничной пневмонии в Баткенской области.

Как объяснили в ведомстве, речь шла о больном, который умер позавчера и был в статистике вчера.

Таким образом, в Кыргызстане за весь период от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 54 человека.

Напомним, что Минздрав провел анализ причин смерти пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией и пересмотрел статистику по количеству умерших.