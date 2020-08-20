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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 289 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии за сутки выздоровели 289 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке вылечились 106 человек, в Оше — 20, Чуйской области — 19, Ошской — 40, Нарынской — 10, Баткенской — 36, Джалал-Абадской — 29, Иссык-Кульской — 29.

Всего за весь период зарегистрировали 35 тысяч 486 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162923/
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