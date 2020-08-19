В Бишкек из Новосибирска вернулись 185 кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании «Авиа Траффик Компани» по маршруту Новосибирск — Бишкек.

«Список пассажиров сформировали в порядке очередности обращений кыргызстанцев, нуждающихся в возвращении в страну, поступивших в Генконсульство КР. Рейсом прилетели беременные женщины и женщины с маленькими детьми, люди пожилого возраста, лица, перенесшие операции в новосибирских клиниках. В географическом разрезе кыргызстанцы прибыли из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Якутска, а также других городов Сибирского федерального округа», — проинформировали в ведомстве.