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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Иран оказал очередную гуманитарную помощь Кыргызстану

Иран оказал очередную гуманитарную помощь Кыргызстану. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, правительство Исламской Республики Иран направило 14 августа 2020 года вторую партию гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией COVID-19 в Кыргызстане. В республику поступило медицинское оборудование (аппараты ИВЛ, термометры и пульсоксиметры), ПЦР-тесты и средства для ИФА-анализа.

В ведомстве отметили, что оказываемая Ираном гуманитарная помощь, несмотря на испытываемые правительством этой страны трудности в борьбе с коронавирусом, свидетельствует о наличии теплых братских отношений между двумя государствами, основанными на взаимной поддержке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162581/
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