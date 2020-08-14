Иран оказал очередную гуманитарную помощь Кыргызстану. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, правительство Исламской Республики Иран направило 14 августа 2020 года вторую партию гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией COVID-19 в Кыргызстане. В республику поступило медицинское оборудование (аппараты ИВЛ, термометры и пульсоксиметры), ПЦР-тесты и средства для ИФА-анализа.

В ведомстве отметили, что оказываемая Ираном гуманитарная помощь, несмотря на испытываемые правительством этой страны трудности в борьбе с коронавирусом, свидетельствует о наличии теплых братских отношений между двумя государствами, основанными на взаимной поддержке.