При тестировании госслужащих будут идентифицировать по геометрии лица

При тестировании кандидатов на замещение вакантных государственных и муниципальных должностей будет применяться технология Face ID — идентификация (распознавание) пользователя по геометрии лица. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее даным, Face ID используется для проверки подлинности личности, в которой уникальной биологической характеристикой человека является строение его лица.

«Компьютерное тестирование в Госкадровой службе будет проходить в режиме онлайн. Регистрация осуществляется через Face ID, которая автоматически распознает лицо тестируемого кандидата и сопоставляет данные с базой Государственного реестра национальных паспортов Кыргызстана. Тестируемый просто смотрит во фронтальную камеру на компьютере, лицо должно находиться в диапазоне обзора камеры. После подтверждения пользователь автоматически допускается к тестированию. Допускаются только три неудачные попытки идентификации, после чего будет запрошен специальный логин и пароль», — отметили в ГРС.

Фото ГРС. При тестировании кандидатов на замещение вакантных государственных и муниципальных должностей будет применяться технология Face ID — идентификации

Технология Face ID адаптируется к незначительным изменениям во внешности (макияж, небритость, небольшие шрамы, царапины, контактные линзы, наличие шарфа, заколки и иных аксессуаров), а также к разной степени освещенности. Данные Face ID зашифрованы и защищены с помощью специальных электронных ключей.

В ГРС добавили, что система компьютерного тестирования «Сынак-Тестирлөө» является интегрированным модулем системы E-Kyzmat (электронный учет кадров). Оцифрованы данные свыше 35 тысяч госслужащих республики. Подключены к системе 1 тысяча 64 государственных органа вместе с подразделениями. Разработчиком данной системы является ГП «Инфоком» при Государственной регистрационной службе.

Кроме того, автоматизированы процессы подачи заявки госорганов на проведение конкурсного отбора. Кандидатам также автоматически направляются на электронную почту уведомления о дате, месте и времени тестирования. Результаты теста одновременно направляются на электронный адрес кандидата и в модуль конкурсного отбора специалистам кадровых подразделений госорганов.