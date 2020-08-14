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Общество

В двух микрорайонах Каракола отремонтируют дороги и тротуары

Фото Юрия Кузьминых. Дороги в микрорайонах Каракола не ремонтировали со времен СССР

В Караколе в микрорайонах «Восход» и «Кашка-Суу» до конца года планируют восстановить дороги и тротуары. Все работы финансируют за счет средств Фонда развития Иссык-Кульской области. Примерная стоимость проекта — 18 миллионов 867 тысяч сомов.

Генеральным заказчиком выступила каракольская мэрия. Подготовкой проекта занимается городское дорожное хозяйство. Все предварительные работы планируют завершить в течение двух месяцев.

Объявлен тендер, вскрытие конвертов пройдет 28 августа. В ноябре планируют сдать все объекты в эксплуатацию.

По плану в микрорайоне «Восход» отремонтируют 455 метров дорожного полотна и тротуаров. В микрорайоне «Кашка-Суу» — 600 метров. Ремонт дорог здесь не проводили со времен СССР.

Четыре года назад одна строительная компания уже выигрывала тендер на проведение ремонта в микрорайоне «Кашка-Суу» . Получив деньги, руководство частной фирмы скрылось. Сейчас компания числится в списке «неблагополучных» на сайте госзакупок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162528/
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