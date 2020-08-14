В Кыргызстане выявили еще 304 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выявили 73 случая, в Оше — 19, в Чуйской области — 24, Ошской — 32, Таласской — 14, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 56, Джалал-Абадской — 39, Баткенской − 42.

Всего в стране зарегистрировали 41 тысячу 373 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.