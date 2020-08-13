Бакытбек Дюшембиев ушел с должности главы Бишкекводоканала

Бакытбек Дюшембиев освобожден от должности начальника производственно-эксплуатационного управления «Бишкекводоканал». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, он написал заявление по собственному желанию.

Бакытбек Дюшембиев проработал в команде мэрии более 10 лет, долгое время был вице-мэром, курировал сферу градостроительства.

Обязанности начальника горводоканала временно возложены на его заместителя Мурадина Сейдалиева. На его место назначен Марат Джумабаев, ранее он возглавлял муниципальное предприятие «Бишкекпекарня».

Городскую пекарню возглавил уже экс-глава Бишкекского агентства ритуальных услуг Аскербек Алиев.

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов.