Владелец Sierra возмущен: при ремонте тротуара повредили брусчатку около кофейни

Во время ремонта тротуара на проспекте Манаса сотрудники муниципальной службы разрушили брусчатку около кофейни Sierra. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее основатель Брэд Бреннеман.

«Спасибо за новый тротуар. Кстати, старый был в порядке. Теперь вопрос в том, кто будет ремонтировать все поломанное перед нашим кафе?» — написал он.

Отметим, ремонт дороги и тротуара на указанном участке проводили муниципальные предприятия «Бишкекасфальтсервис», «Бишкексвет», «Бишкекзеленхоз». Проект принадлежит Бишкекглавархитектуре.

В Бишкекасфальтсервисе 24.kg сообщили, что управление землепользования и строительства мэрии провело работы по проверке законности территории. «Указанный объект, то есть кофейня, перешел красную линию. Поэтому работники произвели демонтаж брусчатки для того, чтобы проложить велодорожку. Соответственно, владельцы территорий, которые нарушили закон, за свой счет должны восстановить брусчатку», — заключили в предприятии.