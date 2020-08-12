Освобождение Батукаева. Дело Аиды Саляновой суд рассмотрит в общем порядке

Уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Аида Саляновой о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева будет рассматриваться в общем порядке. Об этом 24.kg сообщил начальник управления уголовного и гражданского судопроизводства Генпрокуратуры Кумарбек Токтакунов.

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По его словам, ранее Аида Салянова подписала соглашение о сотрудничестве, однако позже заявила, что вину не признает и обратилась с ходатайством о рассмотрении ее дела в общем порядке.

«Согласно УПК, когда обвиняемый заключает соглашение со следствием, в суде дело рассматривается в ускоренном порядке. Ранее Аида Салянова подписала этот документ, однако позже заявила ходатайство о рассмотрении дела в общем порядке. Суд удовлетворил это ходатайство и прекратил производство в ускоренном порядке. Заседание назначено на 8 сентября», — сказал Кумарбек Токтакунов.

Обвиняемыми по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, включая бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Дело в отношении 14 обвиняемых было выделено в отдельное производство, поскольку они заключили сделку со следствием. Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам лишения свободы.