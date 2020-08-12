Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева проверила ЦСМ, став тайным пациентом

Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева решила стать тайным пациентом в ЦСМ № 2. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, ранее появились жалобы на большие очереди в лабораторные и процедурные кабинеты, на работу медиков в этом центре.

Во время визита чиновницы у входа в ЦСМ людей было не много, у кабинетов к врачам ждали приема несколько человек, все они были в масках и дистанция соблюдена.

«Заместитель директора Саадат Уралиева отметила, что инцидент с большой очередью в клиническую лабораторию и процедурные кабинеты является единичным случаем. В другие дни обращается в среднем 30-50 человек», — отметили в мэрии.

Главный врач ЦСМ Жыргал Касымалиева находится на реабилитации после лечения от коронавируса. Всего в центре работает около 200 медработников, из них 60 человек также переболели COVID-19.

Запись к врачу осуществляется онлайн на портале registratura.med.kg. К системе подключены все городские центры семейной медицины.