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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

На родителей похищенной в Бишкеке девушки оказывают давление

На родителей девушки, похищенной в Бишкеке, оказывают давление родственники обвиняемого. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

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По ее словам, родственники обвиняемых требуют написать встречное заявление и ищут потерпевшую.

«Девушка сейчас в безопасном месте, но известно, что ее разыскивают. Маме жертвы ала-качуу звонят и просят написать встречное заявление. Ей говорят: «Ты же мать, у тебя ведь тоже есть дети, побойся бога», — сообщает Азиза Абдирасулова.

Родные обвиняемых также позвонили правозащитнице и стали ее проклинать.

Напомним, в Бишкеке 21-летнюю девушку украли замуж и увезли в Тюпский район Иссык-Кульской области. Родные потерпевшей долго не могли ее найти. В итоге милиция задержала троих подозреваемых. Несостоявшегося жениха заключили под стражу в СИЗО-1, его родственников отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162296/
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