Суд по делу об убийстве владельца кафе «Мадина» будет проходить дистанционно

Процесс в Свердловском районном суде по уголовному делу об убийстве владельца кафе «Мадина» Хуфура Абдурахемана будет проходить дистанционно. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

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По его словам, ГСИН отказывается доставить обвиняемых из Бишкекского СИЗО-1 ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации.

«Но мы с этим категорически не согласны. Во-первых, в УПК нет нормы о проведении судов онлайн. Во-вторых, обеспечить нормальную видеосвязь со следственным изолятором очень сложно. Там плохой интернет», — сказал Бактыбек Жумашев и добавил, что заседание назначено на 14 августа.

Четверым подсудимым предъявлено обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса — «Убийство», «Сбыт краденого имущества», «Подделка документов», «Похищение человека», а также «Разбой». Среди обвиняемых есть бывшие сотрудники милиции.

Напомним, что бизнесмен Хуфур Абдурахеман пропал 4 октября 2019 года. Спустя две недели его тело обнаружили в Кочкорском районе Нарынской области. Милиция задержала четверых подозреваемых. Они перекрасили автомобиль предпринимателя и ездили на нем.