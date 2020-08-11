Фестиваль коммуникаций Red Jolbors в 2020 году пройдет в онлайн-формате

IX Центральноазиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors пройдет в октябре в онлай-формате. Об этом сообщили организаторы.

По их данным, благодаря новому формату фестиваль соберет еще больше участников, а образовательная программа Jolbors Education стала максимально насыщенной и разнообразной.

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«Участников фестиваля ждет трехдневная программа. Если раньше на мероприятии был один поток лекций, то в этом году организаторы запланировали несколько полноценных секций: Creative, Marketing, Production, Branding, Digital», — отметили организаторы.

На фестивале выступят спикеры-практики и признанные эксперты маркетингового и рекламного рынка из-за рубежа. В рамках образовательной программы состоится отдельная секция от одного из лучших коммуникационных агентств — Setters. Также участников фестиваля ждут практические занятия на воркшопах по стратегии, креативу и аккаунтингу от школы MADS.

В ближайшее время стартует прием работ на конкурс лучших рекламных решений Jolbors Awards. В этой категории серьезных изменений не произошло, но снизилась стоимость приема заявки.

Победа в конкурсе, отмечают организаторы, позволяет попасть в рейтинг креативности и мастерства для стран Центральной Азии AdAsia.

«Одна из важнейших задач, которые мы ставим перед собой в этом году — это сделать максимально полезную и насыщенную программу, а также сохранить атмосферу фестиваля. За девять лет нам удалось создать уникальную атмосферу на нашем фестивале, за которую нас многие так любят. Поэтому мы попытались сохранить ее и в новом онлайн-формате — вас ждут не только онлайн-выступления спикеров, но и возможность общения с другими участниками и спикерами и традиционно — отличный нетворкинг», — отметила сооснователь и продюсер фестиваля Сабина Рейнгольд.

Приобрести билеты можно на сайте https://jolbors.com/.