Казахстан стал страной года на фестивале коммуникаций Red Jolbors

1-2 октября в Алматы состоялся XI центральноазиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors. Его посетило более 450 человек из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана. Red Jolbors включает в себя образовательную программу, а также конкурс лучших коммуникационных и рекламных решений.

На конкурс было подано более 360 работ из стран Центральной Азии и Азербайджана.

По результатам события Казахстан стал страной года. Это звание присуждают той стране, участники из агентств и компаний которой набрали наибольшее количество баллов по результатам голосования международного жюри.

Лучшим агентством года было признано Endorphin из Азербайджана. Всего участникам из Казахстана присудили 50 наград, Узбекистана — 24, Азербайджана — 13.

«На Red Jolbors мы всегда стремимся поднимать самые волнующие и актуальные вопросы индустрии, привозить лучших экспертов для того, чтобы они поделились своей экспертизой с представителями рекламных агентств и маркетологами нашего региона. В этом году нашими спикерами и жюри конкурса стали обладатели самых престижных наград в сфере рекламы и маркетинга. На весь состав — около 100 «каннских львов», а также несколько Effie — одна из важнейших наград в мире в сфере маркетинговой эффективности», — рассказала сооснователь Red Jolbors Сабина Рейнгольд.

Спикерами лекций, а также панельных дискуссий были представители крупнейших рекламных агентств, а также компаний из Европы, Южной Кореи, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России. Они поделились своим практическим опытом и рассказали ​​о разработке креативных идей, эффективности маркетинговых инструментов, возможностях роста брендов, построении партнерских взаимоотношений, постцифровом дизайне, метавселенных в маркетинге, привлечении многомиллионной аудитории в TikTok.

Также одна из основных тем Red Jolbors в 2022 году — создание и развитие ESG-проектов, меняющих к лучшему среду, в которой мы живем.

Кроме того, на мероприятии были организованы три панельных дискуссии. Одна из них была посвящена развитию креативной экономики в странах Центральной Азии.

Red Jolbors — одно из самых ожидаемых событий года для специалистов рекламной и маркетинговой индустрий: представителей креативных, коммуникационных и рекламных агентств, продакшен и дизайн-студий, маркетологов, бренд-менеджеров, пиар-специалистов. Миссия Red Jolbors — создавать и развивать профессиональное сообщество представителей сферы креативных индустрий. Фестиваль был основан в Кыргызстане, а с 2018 года ежегодно проходит в Казахстане.

Генеральный партнер фестиваля — Jusan Bank.

Партнеры и друзья фестиваля: Beeline, Tiger, Magnum, BurgerKing, Novotel.

ИА «24.kg» — информационный партнер фестиваля.