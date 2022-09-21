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Бизнес

Фестиваль Red Jolbors объявил спикеров и программу

1-2 октября в Алматы состоится 11-й Центральноазиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors. В этом году спикерами мероприятия стали креативные и дизайн-директора, эксперты по маркетингу и коммуникациям из Нидерландов, Бельгии, Южной Кореи, Узбекистана и России.

В программе запланированы лекции о разработке креативных идей, ESG-проектах, эффективности маркетинговых инструментов, возможностях роста брендов, построении партнерских взаимоотношений, постцифровом дизайне, метавселенных в маркетинге, креативе в TikTok, развитии креативной экономики.

Состав спикеров:

  • Конрад Лефевер — креативный директор и управляющий партнер Darwin BBDO. Обладатель более 20 «каннских львов»;
  • Эдуардо Маркес — Chief Creative Officer в Publicis Group Benelux. Обладатель более 50 «каннских львов»;
  • Леван Лепсверидзе — сооснователь и креативный директор Leavingstone. Самый титулованный креативный директор в Грузии;
  • Чехун Ли — креативный директор Cheil Worldwide (Южная Корея), автор книги «Творчество закаляется»;
  • Анастасия Кудряшова — руководитель по брендингу и коммуникациям. Одиннадцать лет проработала в компании Mars, а после в компаниях «Яндекс.Маркет» и AliExpress; 
  • Владимир Лифанов — основатель и креативный директор агентства Suprematika; 
  • Владислав Деревянных — бренд-дизайн-директор VoskhodForPeace. В индустрии рекламы и дизайна 22 года;
  • Сергей Левин — Head of Creative Lab, TikTok Eastern Europe. Работал в лучших московских агентствах Saatchi@Saatchi и McCann, а также в холдинге Mail.ru Group (с 2022 года — ВК); 
  • Дарья Свириденко — консультант по устойчивому развитию, лидер одноименного направления в бизнес-ассоциации ECR, более 11 лет опыта в крупном производственном бизнесе (Mars-Wrigley); 
  • Фарход Норбаев — соучредитель и партнер Lokals Marketing и Shoom Production. В индустрии с 2010 года; 
  • Александр Лихтман — основатель и руководитель коммуникационных агентств 2L и ITCOMMS. С 2002 года выводит на новые рынки международные ИТ-компании и бренды;  
  • Екатерина Беретарь — основатель и управляющий партнер NewBiz Service. 

Купить билет на Red Jolbors 2022 можно здесь.

Генеральный партнер фестиваля — Jusan Bank.

Партнеры и друзья фестиваля: Beeline, Tiger, Magnum, Burger King, Novotel. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/245714/
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