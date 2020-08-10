За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 407 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса и внебольничной пневмонии выздоровели 407 человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выздоровел 51 человек, в Чуйской области — 27, в Ошской — 67, Таласской — 18, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 37, Джалал-Абадской — 66, Баткенской — 41, городе Оше — 91.

За весь период по стране выздоровели 32 тысячи 229 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.